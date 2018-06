Aalborg Zoo må til lommerne: Slipper ikke for afgift

AALBORG: Højesteret lader ikke zoologiske haver slippe for at betale lønsumsafgift. De kan ikke sidestilles med museer, lyder dom i Højesteret.

Landsretten nåede sidste år frem til samme resultat.

Tre zoologiske haver i København, Odense og Aalborg har sammen med akvariet Nordsøen Oceanarium ført en sag mod Skat for at slippe for den såkaldte lønsumsafgift.

Det er en afgift på i omegnen af fem procent, som virksomheder, der ikke betaler moms, skal betale af den samlede lønsum.

I 2012 blev museer fritaget for afgiften, og de zoologiske haver mener, at de bør sidestilles med museerne.

Mens de tre zoologiske haver primært udstiller levende dyr, og derfor ikke kan sidestilles med museer, så er det lidt anderledes med akvariet.

Ifølge Højesteret kan en del af Nordsøen Oceanariums aktiviteter sidestilles med museumsvirksomhed. Derfor kan akvariet delvist slippe for afgiften.

