- Alle partier skal føle sig set og hørt

AALBORG: Det summede af latter og snak, da der i går var konstituerende møde i Aalborg Byråd.

Der var nye pladser og nye ansigter, og et synligt bevis på Socialdemokraternes valgsejr var, at de fylder betydeligt mere i byrådssalen i næste periode med 17 mandater mod 12 i indeværende periode

Ud af de 31 byrådsmedlemmer, der er klar i det nye byråd fra 2018, er 10 nye byrådsmedlemmer, mens resten er valgt til endnu en periode. Faktisk har ni af byrådsmedlemmerne fra 9 til 23 års byrådserfaring.

Tre nye byrådsmedlemmer på stribe: Tobias Bøgeskov (S), Christina Halkjær (S) og Bjarne Jensen.

Anna Kirsten Olesen (S) kunne som det medlem, der har siddet længst tid i byrådet, og som snart skal i gang med den syvende periode, byde velkommen til nye og gamle ansigter bl.a. med et par gode råd til de helt grønne i byrådet.

- Alt i alt skal vi 31 byrådsmedlemmer have fokus på, hvad der er bedst for Aalborg Kommunes borgere på land som i by, sagde Anna Kirsten Olesen.

Da veteranen med lidt besvær fik vendt borgmesterkæden rigtigt, fik hun også givet borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) den eftertragtede kæde om halsen.

En rørt borgmester benyttede efter klapsalverne lejligheden til at betone vigtigheden af et bredt samarbejde i byrådet.

- Det, som er min fremmeste opgave i den kommende periode, ser jeg som at skabe et rigtigt godt samarbejde her i byrådet, hvor alle partier føler sig set og hørt. Hvor alle har mulighed for at få indflydelse på byrådets fremtidige forskellige dagsordner. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, sagde borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Ud af 31 byrådsmedlemmer er 10 byrådsmedlemmer valgt ind i byrådet for første gang.

Mandaterne taler sit tydelige sprog med absolut flertal til Socialdemokraterne, så derfor kræver programerklæringen at holde tungen lige i munden i de næste fire år.

Hvis man ser på udvalgene, så har S absolut flertal i fire udvalg nemlig familie- og socialudvalget, beskæftigelsesudvalget, sundheds- og kulturudvalget samt i miljø- og energiudvalget. I familie- og socialudvalget har S fem ud af syv medlemmerne, mens S har fire ud af syv medlemmer i de tre øvrige nævnte udvalg.

På det konstituerende møde blev de nye udvalg læst op, og efter lidt koks i oplæsningen med forkerte navne i skoleudvalget, kom der styr på det formelle, så det nye byråd kunne mødes til en sammenkomst på restaurant NO76.