- Det bedste jobafslag nogensinde

AALBORG: Det er ikke tit, man vælger at offentliggøre et jobafslag, men det besluttede 27-årige Jakob Foldager fra Nørresundby at gøre.

Han var blandt de sidste tre ansøgere til en stilling som marketingsmedarbejder hos TimePlan Software i Aalborg, og da virksomheden overbragte Jakob Foldager og den anden ansøger, som ikke fik jobbet, den ellers kedelige besked, var også en glædelig overraskelse inkluderet.

Virksomheden valgte nemlig at sende Jakob Foldager et gavekort til en tre-retters middag med vin.

En anderledes historie

Det gjorde indtryk på Jakob Foldager, og han valgte derfor at poste et opslag om det på det faglige netværk LinkedIn.

Og siden 17. august har det haft omkring 77.000 visninger, fået 1300 "likes" og adskillige har kommenteret på opslaget.

- Jeg valgte at slå det op, fordi jeg blev overrasket, for det er en anderledes historie end det, jeg ellers har set. Jeg kommer fra universitetet fra en årgang, hvor vi er mange færdiguddannede på samme tid, og jeg hører, at mange ikke får tilbagemeldinger på deres ansøgninger. Ikke engang et ord om, at virksomheden har modtaget ansøgningen, siger Jakob Foldager, der blev færdig som kandidat i kommunikation fra Aalborg Universitet i år.

Har fået motivation og gejst

Jakob Foldager er stadig jobsøgende og er lige nu i virksomhedspraktik hos Netværk Nord.

Han fortæller, at oplevelsen med det specielle jobafslag har givet ham en motivation og gejst i hans videre jobsøgning.

- Selvfølgelig skal virksomheder ikke bare sende gaver ud, men det er fedt, at en virksomhed anerkender den tid og det slid, en ansøger lægger i processen. Også dem, der ikke bliver ansat, siger Jakob Foldager, der også værdsætter den feedback, som TimePlan Software gav i forbindelse med afslaget:

- Det viser for mig, at de ikke bare skal bruge en ny person til at varetage en opgave, men at de søgte et menneske, de kunne forholde sig til. For mig betyder det, at jeg er blevet mere tændt på at finde det rigtige arbejde.

I en pressemeddelelse fortæller Henrik Baasch, grundlægger af og direktør for TimePlan Software, at han ville honorere Jakob Foldager og de to andre ansøgere med et gavekort, fordi han var imponeret over den tid og energi, som kandidaterne havde lagt i opgaven forud for jobsamtalen.