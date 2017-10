AALBORG: Aalborg fik i går eftermiddag officielt et helt nyt tårn. "The Interior of Inés" hedder det og er placeret på en bakketop i udkanten af Vestre Fjordpark.

Det er 14 meter højt, og der er 53 trin fra bund til top med en fin udsigt ikke mindst over fjorden.

Tårnet er allerede taget i brug, men i går blev det officielt indviet med deltagelse af alle involverede. Eller rettere: Der var fernisering - for tårnet er en skulptur udført af kunstneren Thomas Poulsen. Han har brugt forskellige materialer: Beton, stål, træ. Og taget er tækket med tagrør.

Pengene til skulpturen er hentet hos Aalborg Kommune og Statens Kunstfond, og kunstfondens udsendte, Anette Østerby, var begejstret, da hun stod foran det 14 meter høje "tårn".

- Det er for vildt. Tak, fordi vi har fået lov til at opleve det her, sagde hun med begejstring til de fremmødte.

- Vi får omkring 10.000 ansøgninger om året. Det her projekt stak ud fra de andre. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ville støtte, sagde Anette Østerby og tilføjede, at det lykkedes at finde en kunstner, som matchede projektet, nemlig Thomas Poulsen.

Kulturrådmand Mads Duedahl (V) kaldte skulpturen/tårnet et nyt ikonisk tårn i Aalborg.

- Inés og Vestre Fjordpark klær’ hinanden. Inés vil blive både beundret og brugt, og med Inés vil Vestbyen og Vestre Fjordpark blive bundet endnu mere sammen, lød det fra Mads Duedahl, som i øvrigt afslørede, at han lider af højdeskræk, men alligevel havde taget de 53 trappetrin op og nydt den fine udsigt fra toppen. Og glædet sig over, at Aalborg har fået endnu et kunstværk af ualmindelig høj kvalitet.