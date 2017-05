- En tæt på miserabel sæson

RANDERS: AaB-spillerne skal træne frem til 25. maj, men turneringsmæssigt gik holdet på sommerferie onsdag aften med nederlaget på 2-1 i Randers.

Dermed tabte holdet samlet med 4-1 til kronjyderne i de to kampe i Europa League Playoff, og holdet ender på 10.-pladsen i Superligaen - delt med 2011 som den dårligste placering i 28 år.

- Det har været tæt på et miserabelt forår, men i det mindste ender det ikke så slemt, som det kunne have gjort, siger anfører Rasmus Würtz.

- Jeg kan ikke sige, hvordan det var gået, hvis vi skulle have været ude at spille i nedrykningskampene, men jeg kan jo konstatere, at vi har været ramt på rigtig mange parametre. Og egentlig meget symbolsk, at vi slutter sæsonen med en kamp, hvor vi egentlig spillet godt, men taber alligevel. I nogle kampe har vi slet ikke kunnet skabe noget, og i de kampe, hvor vi har skabt noget, der har vi ikke kunnet score, konstaterer han.

Han forventer derfor også, at det er en anden trup, der vender tilbage, når holdet returnerer efter sommerferien 19. juni.

- Det er jo ikke mit bord heldigvis at afgøre, hvad der skal ske. Men det er jo klart, at hverken vi spillere eller AaB som klub kan være tjent med det, der er sket i denne sæson. Og så har jeg jo også kunnet læse mig til, at vi har fået en del penge, og nogle af dem skal vel bruges, siger han med et smil.

- Det positive er jo, at der er en masse unge spillere, der er blevet udviklede, og man lærer altså af modgang. Dem, der har spillet meget i denne sæson, vil klart være blevet styrket af det, siger han.