- Koncentrér jer om at spille håndbold

AALBORG: Der er lagt op til endnu en tæt og spændende duel, når Aalborg Håndbold tirsdag aften spiller den tredje og afgørende semifinale mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV). Begge hold har vundet deres hjemmekampe med to måls margin.

- Det har været to meget intensive og lige kampe, hvor begge hold virkelig er gået til den. Så det bliver nok det samme denne gang, siger cheftræner Aron Kristjansson.

- I lørdagens kamp brændte vi lidt for mange chancer, og vi var heller ikke helt skarpe på vores forsvarsaftaler. Så vi kan finde nogle ting her og der, som vi kan gøre lidt bedre, uddyber han.

Der har undervejs i semifinaleserien været en del dramatiske dueller mellem Aalborg-stjernen Sander Sagosen og BSV-forsvaret, og midtjyderne har beskyldt nordmanden for både at filme og spille svinsk. Den debat forstår Aron Kristjansson ikke.

- Det ærgerligt, at der er blevet skabt en masse hejs omkring noget, som jeg ikke synes, bør være et tema. Nu må begge hold altså koncentrere sig om at spille håndbold og dommerne om at dømme, fastslår Aalborg-træneren.