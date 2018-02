- Vi mistede tempoet

HÅNDBOLD: Skjern har været næsten uovervindelige i denne sæson i mændenes håndboldliga, men onsdag aften så det ud til, at Aalborg Håndbold havde fundet opskriften.

I første halvleg opbyggede holdet et forspring på hele fem mål ved stillingen 13-8, men i anden halvleg kunne Aalborg ikke få angrebsspillet til at fungere - og samtidig viste Emil Nielsen sig fra sin absolut bedste side i Skjern-målet.

Aalborg kunne dog have taget en større føring med til pausefløjtet, men smed nogle mål på et par dumme tekniske fejl.

- Vi kunne i hvert fald have givet os selv et bedre udgangspunkt. I anden halvleg får vi så slet ikke gang i vores angrebsspil. Der er ikke nok tempo på, og vi får ikke spillet os til de store chancer. Og når vi endelig gør, så tager Emil dem. Så det er da en skuffelse, siger Tobias Ellebæk, der blev topscorer med seks mål.

Aalborg Håndbold har dog chancen for hurtigt at rejse sig efter nederlaget. Allerede i weekenden venter en utroligt vigtig udekamp mod Celje i Champions League. En sejr, der vil betyde, at holdet stadig kan kvalificere sig fra den ekstremt vanskelige gruppe, mens et nederlag vil betyde, at det er slut.

- Vi kan heldigvis tage en masse med os fra den her kamp. Vi spiller en virkelig god første halvleg, hvor vi langt hen ad vejen gør alle ting rigtigt. Så hvis vi husker de første 30 minutter, så kan vi virkelig bruge det i weekenden, siger Tobias Ellebæk.