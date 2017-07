- Vi vil virkelig gerne komme til Aalborg igen

AALBORG: Det er dagen derpå gange mindst tre, da campisterne på Stigsborg, trækker teltpløkkerne op, pakker teltene ned og finder de sidste reserver af energi frem til at tage afsked.

Fire piger fra Sønderjylland er i gang med oprydning, inden teltpløkkerne hives. I øvrigt pløkker de måtte ud for at låne, da de i silende regn skulle rejse teltet.

- Vi havde glemt at få pløkker med, så vi måtte ud og charme os til flere, griner en af pigerne, Tenna Skovby.

De har boet seks piger sammen på campen, hvor 4000 deltagere har boet i telte.

- Aalborg er en fed by. Vi vil virkelig gerne komme igen, siger de fire piger Tenna Skovby, 18 år, Amalie Riis, 17 år, Johanne Holm, 17 år og Sara Munk, 18 år.

- Vi vil bo i Jomfru Ane Gade, griner de og fortæller, at de har festet flere aftener i den berømte forlystelsesgade.

Det urbane landsstævne, som dette landsstævne er kendt for, er strøget ind på deres top - ti.

- Der var så mange aktiviteter, sjove mennesker, og det var hele tiden noget at kigge på. Det var optur. Vi tager glade hjem, men vejret kunne godt have været bedre, siger de.

Henrik Kruse og Jørgen Thoutrup begge på 28 år og fra Vejen er glade, lidt trætte, har lidt knas med stemmen, fordi man skulle snakke op af en højtaler.

- Vi fandt nogle øller, siger de og mener, at det urbane i dette stævne med mange aktiviteter i midtbyen er lykkedes.

- Det er rart at gå ned igennem byen, og der sker noget over det hele. Vestre Fjordpark er lækkert, og det var en fed kulisse, da vi var der lørdag. Det er godt udnyttet, siger de.

Men der er også minusser.

- Åbningsceremonien var lidt for ekskluderende, fordi mange ikke kunne være med. Vi brugte også en del tid på at finde ud af, hvordan vi kom rundt med bus, og skulle selv planlægge transporten. Der var langt at gå til morgenmad, og aftensmaden var længere væk - inde i kongrescentret, siger de.

Men ægteparret Lene og Caspar Madsen fra DGI Aars har cykler med.

- Det har været godt. Aalborg har været et fantastisk sted med masser af aktiviteter inde i byen. Vi har dog savnet koncerter indendørs, siger Lene Madsen.