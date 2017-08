Ét indkøb ikke nok for AaB

AALBORG: AaB er på jagt efter en angriber, der kan løse superligaklubbens akutte scoringsproblem.

Men der skal langt mere til for at bringe nordjyderne ud af den efterhånden længerevarende spillemæssige deroute, hvor holdet i de seneste 16 superligakampe blot noteret for én sejr.

- AaB mangler generelt kvalitet på holdet. Hvis de skal leve op til deres målsætning om top 6, så er det ikke kun en angriber der skal hentes, siger Ole Nielsen, der er tidligere sportsdirektør i Randers FC, SønderjyskE og Viborg FF i den nyeste udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast "Ripodsten".

I programmet får han opbakning i det synspunkt af Jammerbugt FC’s cheftræner Bo Zinck.

- De mangler power, ellers kan det gå hen og blive ren indendørs (fodbold red.). Jeg kunne godt tænke mig nogle kanter, der turde løbe dybt og komme i feltet, og en styrmand i midterforsvaret, konstaterer Bo Zinck.

NORDJYSKEs sportsjournalist Søren Olsson er også med i panelet, hvor der blandt andet også bliver analyseret på mandagens lokalbrag mellem AaB og Hobro. Du kan høre "Ripodsten" i iTunes, SoundCloud mv.