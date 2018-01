1,5 kilo amfetamin blev stoppet i posten

AALBORG: Narkohunde snuste sig sidste år frem til flere postforsendelser med i alt 1,5 kilo amfetamin, der var på vej til en 35-årig mand i Aalborg. Det fik politiet til at ransage mandens adresse, og her fandt politiet over 3000 piller.

Mandag blev den 35-årig så idømt en behandlingsdom for at have importeret de store mængder narko med henblik på videresalg samt for at have været i besiddelse af piller. Det oplyser anklager Jesper Sønderup.

Amfetaminen havde den 35-årige købt over nettet, og narkoforsendelserne blev opdaget af to omgange. Først blev en enkelt pakke med 263 gram amfetamin opdaget på en pakkecentral i Fredericia i august sidste år.

Tre uger senere, dukkede fire nye pakker op i Kastrup Lufthavn indeholdende over 1, 2 kilo amfetamin.

Ville ikke udtale sig

Den 35-åriges navn og adresse stod på alle narkopakkerne, og derfor ransagede politiet mandens lejlighed. Den 35-årige blev anholdt og har siddet varetægtsfængslet siden september.

I Retten i Aalborg nægtede han sig skyldig i at have importeret amfetamin, men han ønskede ikke at udtale sig sagen, oplyser Jesper Sønderup.

Den 35-årige erkendte dog, at han havde været i besiddelse af de piller, som blev fundet på hans adresse under ransagningen, men ville heller ikke her udtale sig nærmere.

Mentalundersøgelsen af den 35-årige har vist, at lider af en psykisk sygdom. Derfor blev han idømt en behandlingsdom med en længstetid på fem år.

Han modtog dommen.