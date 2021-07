10-årig dreng skambidt af hund

AALBORG:En 10-årig dreng blev torsdag skambidt af en schæferhund i Aalborg SV.

Det fortæller politikommissær Henrik Jensen fra politiets dyreenhed i Pandrup.

Det vides ikke, hvad der skete forud for hændelsen, men schæferhunden angreb den 10-årige dreng og bed efterfølgende drengen i begge ben og torso.

Nogle af biddene, blandt andet et i højre inderlår, betegnes som skambid, forklarer Henrik Jensen.

Det var hundens kvindelige ejer, der anmeldte episoden til politiet, og straks derefter overlod hun den to-årige hund til politiet, som efterfølgende kørte den til aflivning.

Henrik Jensen siger, at den kvindelige ejer var dybt rystet og chokeret.

Sagen kommer til at få et retsligt efterspil for overtrædelse af hundeloven.