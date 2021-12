10-årige piger antastet på vej hjem fra skole af ung mand på el-løbehjul

AALBORG:To piger fra 4. klasse blev tirsdag antastet og udsat for blufærdighedskrænkelse af den samme mand på et el-løbehjul inden for kort tid på vej hjem fra henholdsvis Filstedvejens Skole og Vejgaard Østre Skole.

I begge tilfælde kørte manden op på siden af de 10-årige piger og spurgte, om de ville vise deres numser for 500 kroner. Begge piger afviste resolut manden, der derefter kørte væk igen.

Det oplyser politikommissær Simon Hjort Jacobsen, Nordjyllands Politi.

- Vi efterforsker hændelserne som blufærdighedskrænkelser, og vi efterforsker det ud fra, at det er samme gerningsmand, siger politikommissæren.

Den første pige blev antastet omkring klokken 13.55 på Marievej ved Filstedvejen, og mellem klokken 14.15 og 14.45 blev den anden pige passet op af manden på Jens Baggesens Vej ved motorvejsbroen.

Ved den første episode havde manden først spurgt pigen fra Filstedvejens Skole, om hvor gammel hun var, inden han havde tilbudt hende 500 kroner for at hun viste sin numse.

Signalement

Der er formentlig tale om en yngre mand, og politiet har følgende signalement:

- Dansk og dansk talende uden accent.

- Almindelig let kraftig af bygning.

- Han har kort, brunt hår.

- Han bar mundbind, men har formentlig et brunt hageskæg

- Han var iført en sort trøje og blå cowboybukser

- Og så kørte han på et sort el-løbehjul

- Ved den første episode havde han en hvid plasticpose med røde bogstaver med

Flere patruljer i området

Politiet tager episoderne meget alvorligt, og vil gerne høre fra folk, der kan have set noget, eller ved noget om gerningsmanden, fortæller Simon Hjort Jacobsen.

- Og vi laver nu også en tryghedsskabende indsats og sætter flere patruljer ud i områderne, siger politikommissæren.

Skræmmende oplevelser

De to episoder vækker i øjeblikket en del opstandelse blandt elever og forældre.

For oplevelserne er så skræmmende, at begge episoder er anmeldt til politiet, og det er der en god grund til, fortæller skoleleder på Filstedvejen Skole Peter Rasmussen.

- Det er jo både os og Vejgaard Østre Skole, der er blevet ramt. Og derfor er det også med at få orienteret og reageret så hurtigt som muligt, når vi har den her slags sager, så folk bliver advaret om det, siger han.

Ifølge Peter Rasmussen er det vigtigste nu, at der bliver passet godt på børnene i området, og derfor er skoleforvaltningens ssp-konsulent også inddraget.

- Vi er ikke spor tålmodige, hvad det angår, siger han i forhold til det forhold at begge episoder nu er meldt til politiet.

- Det er jo ikke noget, som vi har nogen særlig viden om andet end, hvad der er sket. Og derfor er det også en efterforskning, som professionelle skal tage sig af. Så det sidder vi ikke og fedter med, understreger han.