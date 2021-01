10 kolde tæer: "Snesko" til alle AaB's spillerne

GISTRUP:- De sagde, der ingen sne var i Danmark. Og så kommer man ud i det her.

Superligaklubben AaB's nye cheftræner Marti Cifuentes var ikke helt tilfreds med vejret, da han og spillerne onsdag eftermiddag trænede en lille times tid på LKB Gistrups nyanlagte kunstgræsbane.

Den nye cheftræner er kommet til AaB fra Norge, hvor han dog formentlig var vant til langt større snemængder end den, der faldt over Gistrup onsdag eftermiddag.

Og spillerne, ja de trænede, men da de kom tilbage og smed fodboldstøvlerne for at trække i deres træningssko, så ventede der dem endnu en kold fornøjelse.

For sne havde lagt sig som et lille tæppe over alle spillernes skiftesko, der nærmest var blevet til "snesko", og det blev formentlig til 10 kolde tæer for alle spillerne.

