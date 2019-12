10 nordjyske borgmestre mødtes med kæder og godt humør for at skåle frem mod 2030

Der blev hygget, hilst, drillet, fortalt anekdoter og sammenlignet borgmesterkæder, da 10 af Nordjyllands 11 borgmestre mødtes fredag lige midt i landsdelen lige uden for Aabybro ved Ryåens bredder.

Anledningen var, at NORDJYSKE havde inviteret til fælles fotografering i forbindelse med, at næste år - og dermed næste årti - bliver indledt med borgmestrenes bud på, hvordan det går landsdelen og deres egne kommuner frem til 2030.

Chefredaktør Søren Christensen takkede for fremmødet og lykkedes med at få ørenlyd til at ønske godt jul og godt nytår. Borgmestre har tydeligvis meget at snakke om - og lader sig ikke bremse at hverken kommunegrænser eller partiskel - når de mødes i festlig sammenhæng.

De nordjyske borgmestre skåler til NORDJYSKEs læsere via fotograf Claus Søndberg, der havde fået til opgave at sikre det historiske borgmestermøde for eftertiden. Foto: Bente Poder.

Dem, der kunne, havde fuldt opfordringen til at tage deres borgmesterkæder på, og det var - i hvert fald i mands minde - første gang, at borgmestrene mødtes med kæderne på. De talte om, hvornår de ellers havde kæden på. Den er åbenbart populær hos børnehavebørn, og nogle af dem har den på, når de vier folk. Stemningen var sådan, at Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune, kommenterede:

- Hvis ikke den er lavet af ægte materiale, så kan man selvfølgelig godt gå og bruge den.

En kollega huskede, at Mogens Gade har fået en alternativ kæde af netop nogle børnehavebørn, og Mariagerfjords Mogens Jespersen returnerede sin navnefælles kækhed med:

- Jeg troede, det var den, du havde på i dag.

Jammerbugt Kommunes borgmesterkæde er da også den absolut mest farvestrålende af de otte kæder, der blev luftet. Læsø Kommunes Karsten Nielsen var lidt imponeret af den borgmesterlige bling-bling og kunne sådan set godt tænke sig, at ø-kommunen også havde en, mens Mikael Klitgaard fra Brønderslev Kommune er afklaret med at vente til 2021.

Man har syntes, at det har været for dyrt at gøre de to sammenlagte kommuners, Dronninglund og Brønderslev, kæder til én.

Nogen sparker dæk, andre sammenligner kæder - her Mogens Jespersen, Mariagerfjord, Arne Boelt, Hjørring og Per Bach Laursen, Vesthimmerland - samt fotograf Søndberg.

- Og vi har haft så meget andet at bruge penge på, sagde Mikael Klitgaard. Men i 2021 har Brønderslev 100 års købstadsjubilæum, og så kan det jo være, håber borgmesteren, at der er nogen, der vil give en skærv til en ny kæde, så han kan være lige så standsmæssigt klædt på som sine kolleger.

- Det kan du godt skrive, siger han med et smil akkurat lige så stort, som stemningen var på Aabybro Mejeri, der havde lagt lokaler til det historiske borgmesterkædemøde.

Eneste fraværende var Morsø Kommunes Hans Ejner Bertelsen, og det var måske meget godt, for så slap han fra at høre den drillende kommentar fra Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune.

- Jamen, Mors er jo heller ikke rigtig Nordjylland, sagde han, og den lo vist alle af.

Hans Ejner Bertelsen havde såmænd nok været velkommen, for - som det vil fremgå af borgmestrenes tanker og visioner 1. januar - så er de faktisk ret meget enige om, at Nordjylland er et fælles anliggende.