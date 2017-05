100.000 kroner til kano- og kajakklub

Kano- og kajakklubben Limfjorden modtog Den NORDJYSKE Idrætspris

AALBORG: Kano- og kajakklubben Limfjorden modtog torsdag aften Den NORDJYSKE Idrætspris 2017 ved et prisshow i DGI-Huset i Nordkraft i Aalborg.

Med prisen, som uddeles af NORDJYSKE Medier og Aalborg Stiftstidendes Fond, følger 100.000 kroner.

- Klubben er siden stiftelsen gået fra 25 til 300 medlemmer og både favner eliten, bredden, børnene og de handicappede. Der er et fantastisk socialt liv i klubben, som udelukkende drives af de mange frivillige men ekstremt engagerede kræfter. Desuden har man formået at udklække store talenter, der er slået igennem på øverste hylde. Over 100 mesterskabsmedaljer er det blevet til - og en OL-deltager i skikkelse af Amalie Thomsen, lyder begrundelsen fra dommerkomitéen.

De øvrige nominerede Allan Henriksen, formand i fodboldklubben RKG Klarup, og håndboldholdet Kidz belønnes med hver 10.000 kroner.

