100 år gamle breve er dukket op: Kender du ejeren?

AALBORG:Nordjyllands Politi leder i øjeblikket efter ejeren af et særligt fund.

Politiet har nemlig fået indleveret en kasse med breve, som er blevet fundet i Aalborg. Det lyder måske ikke som noget specielt, men det fremgår af stemplerne på brevene, at nogle af dem er blevet sendt for over 100 år siden.

Brevene er blevet indleveret i gammel kasse, og på kassen står der "særlige breve". Hvad der gør brevene særlige er uvist - altså udover, at de er meget gamle.

Brevene blev fundet i en parkeringskælder. Foto: Nordjyllands Politi

Nu er politiet på udkig efter folk, som savner kassen med breve, som er blevet fundet i en parkeringskælder ved Vingårdsgade i Aalborg.

At brevene er fundet i parkeringskælderen fremgår af et opslag på Facebook, som er blevet delt mange gange den seneste uge.

Hvis man savner brevene, kan man tage en tur forbi Aalborg Politigård, hvor brevene befinder sig.