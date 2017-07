11.500 trodsede regnen og festede grønt

AALBORG: Vejret var ikke just det allerbedste, da der søndag blev holdt Grøn koncert i Hvorup. Men trods regnen, der væltede ned i stride strømme, så valgte 11.500 at tage turen ud i det grønne og feste.

Det skriver Muskelsvindfonden i en pressemeddelelse.

- Vi har både haft sol og regn. Fra at komme fra Kolding i fredags, med solskin og det bedste besøgstal i mange år, samt en god dag i Aarhus, fik vi rigtig meget vand i Aalborg. Men vores seje frivillige fik som altid hele pladsen op at stå, og 11.500 gæster valgte at trodse regnen og komme ud og feste. Det er jeg dybt imponeret over. Nu glæder alle sig til at lade batterierne op igen, og så er vi klar til igen at give vores gæster en super festdag på sidste halvdel, siger Theis Petersen, indsamlingschef i Muskelsvindfonden.

I 2016 var der 16.500 og i de to år forinden hele 18.000 gæster til Grøn Koncert i Aalborg, men da var vejret også mere medgørligt.

Samlet har der været 67.000 til den første halvdel af Grøn touren, der fortsætter i Esbjerg, Kolding, Odense inden den slutter i Valby.