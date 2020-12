Otto fra femte har fået årets bedste nissegave

AALBORG:Julen 2020 har budt på alt andet end den sædvanlige julestemning. Nye smitte-rekorder, vacciner og restriktioner har fyldt i mediebilledet, men hvis man vender blikket væk fra alle de store dagsordener, er der stadig små lysglimt i vintermørket.

Der er stadig små historier, som minder os om, hvad julen handler om.

Nissegaver

Hver dag i december er der blevet trukket en nissegave i femte klasse på Vejgaard Østre Skole. Eleverne har på skift fået en pakke fra deres nisseven, som typisk bestod af chokolade fra Netto eller et konkurrerende supermarked.

Men på den sidste skoledag 11. december inden skolerne i Aalborg igen lukkede ned, pakkede Otto en gave op, som var lidt udover det sædvanlige.

Hvad der var i pakken, vender vi tilbage til. Vi skal lige have forhistorien først.

Den gode idé

11-årige Chili skulle være nisseven for Otto og idéen til, hvad hun skulle give ham fik hun, da hun så baggrunden på hans skolecomputer.

- Jeg så, at det var en ishockey-spiller fra Aalborg Pirates, og tænkte, at det måske var hans idol, siger Chili Segel til NORDJYSKE.

Hun indprintede sig, hvordan billedet så ud og da hun kom hjem googlede hun 'Aalborg Pirates spillere'. Så scrollede hun sig igennem et hav af billeder, indtil hun fandt det, som Otto havde på sin computer, så hun kunne se, hvad spilleren hed.

Spilleren var Emil Marcussen, som ganske rigtigt er Ottos yndlingspiller.

Chilis mor kendte en, som måske kunne skabe kontakt til Emil Marcussen, og Chili fik det arrangeret sådan, at han skrev sin autograf på en puck, som hun kunne pakke ind og give til Otto.

Sejere end chokolade

Chili og Otto sidder et stykke fra hinanden i klassen, så Chili kunne ikke se Ottos ansigtsudtryk, da han pakkede gaven op. Havde hun kunne det, havde hun dog ikke været i tvivl om, at gaven var et hit.

- Jeg tænkte bare, at det var fedt, siger Otto Vadskær.

Gaven var en helt del sejere, end de stykker chokolade, som hans klassekammerater pakkede op omkring ham og Otto var overrasket over, hvor meget arbejde, der måtte være brugt på at få fat i den helt perfekte nissegave.

- Jeg tror ikke de andre helt kunne forstå, hvor sejt det var, siger Otto Vadskær, som selv er en ivrig ishockeyspiller.

Bagefter skulle han forsøge at gætte, hvem der havde fundet på den perfekte gave til ham, men selv med tre ledetråde, lykkedes det ikke.

- Det med at gætte sådan noget, er jeg bare ikke særlig god til, siger Otto.

Men da han fandt ud af, at gaven var fra Chili, sagde han pænt tak.

Æresplads

Pucken ligger nu hjemme på hans værelse. Den ligger på skrivebordet mellem hans egne ishockey-pokaler.

Og den placering er ikke tilfældig. For Otto bruger meget tid ved skrivebordet, når han laver lektier.

- Og så ser jeg den jo tit, siger Otto Vadskær, som også fortæller, at gaven rangerer rigtig højt på listen over de bedste gaver han nogensinde har fået.

- Det er jo ikke som en computer eller en Playstation, som jo er sejt, men ikke lige så personligt, siger han.

Og selv om Otto ikke troede, at det kunne blive vildere, blev det det alligevel.

Da NORDJYSKES fotograf besøgte ham for at tage billeder til artiklen, havde hans forældre arrangeret det sådan, at Emil Marcussen også dukkede op, sammen med Chili.

Fedt, at der ikke skal mere til

Emil Marcussen er glad for, at hans autograf har skabt glæde og derfor var han også hurtig til at sige ja til at besøge Otto.

- Det er fedt, at man kan være med til at gøre nogle unger glade ved bare at skrive en autograf. At der ikke skal mere til at skabe glæde i hverdagen, siger Emil Marcussen til NORDJYSKE.

Otto var en smule nervøs, da hans idol pludselig kom på besøg, men så er det godt, at man kan tale om ishockey.

- Jeg var lidt genert, så jeg fik ikke sagt så meget. Vi talte mest om, at han skulle spille kamp. Men det var virkelig fedt, siger Otto Vadskær.

Chili er glad for, at hendes gave har skabt så meget glæde.

- Jeg synes, det er fedt, at jeg har lagt så meget arbejde i det, når han også blev så glad for det, siger hun.

Både Chili og Otto fortæller, at de er blevet bedre venner efter den gode nissegave.

- Men vi var også gode venner før, siger Chili Segel.