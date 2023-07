12-årig dreng fik krampeanfald i bil på motorvej: Spor blev spærret

HOBRO:En 12-årig dreng fik lørdag formiddag et krampeanfald, da han sad på bagsædet af en bil, der kørte på motorvejen.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup.

- Da den 12-årige dreng får anfaldet, holder bilisten ind i siden af motorvejen for at ringe efter hjælp, siger vagtchefen.

Politiet fik meldingen klokken 11.30, hvorefter de kørte til stedet for at spærre et spor af motorvejen i 20 minutter, så hjælpen kunne komme frem.

En ambulance kom til stedet og fik stabiliseret drengen, inden han blev bragt til sygehuset i Aalborg.

Nordjyllands Politi har ikke efterfølgende været i kontakt med bilisten.

To trafikuheld på motorvejen

Det er det ikke, det eneste uheld Nordjyllands Politi har været ude til lørdag.

Klokken 9.30 gik en Peugeot 207 i stå midt i Limfjordstunnelen.

Her spærrede Nordjyllands Politi to vognbaner, så der kun var et farbart spor i 20 minutter.

- På den tid af døgnet gav det ikke de store problemer, fortæller vagtchefen.

Og endeligt klokken 12.00 måtte Nordjyllands Politi igen rykke ud.

Denne gang var det et solouheld på motorvej E39 nord for Hjørring, hvor en personbil af ukendte årsager ramte ind i autoværnet.

Der er ikke umiddelbart sket personskade ved nogle af trafikuheldene.