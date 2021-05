12-årig forsøgte at forhindre knivstikkeri mod sin mor: 36-årig fængslet for drabsforsøg

AALBORG:Tre børn - to piger på ni og 11 år og en dreng på 12 - oplevede onsdag aften deres værste mareridt, da de overværede deres fars forsøg på at dræbe deres mor med en kniv.

Faren - en 36-årig mand, der nu bor i Aabybro - blev torsdag ved middagstid fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Her blev han varetægtsfængslet frem til 3. juni.

Ifølge sigtelsen mod manden opsøgte han ved godt 20-tiden onsdag aften sin ekshustru - en 32-årig kvinde - på hendes nuværende adresse i Tornhøjvej i Aalborg Øst, hvor han trængte ind i ekskonens lejlighed og forsøgte at dræbe hende.

Her stak han flere gange ekskonen med en kniv, mens han råbte trusler om at slå hende ihjel. Kvinden søgte under opgøret tilflugt i et værelse, men den 36-årige sparkede døren ind til værelset, hvor hun havde forskanset sig med børnene.

- Drengen forsøgte på et tidspunkt under voldsomhederne at lægge sig mellem sin far og mor og skubbe faren væk. I den forbindelse fik drengen også et mindre snitsår, oplyser anklager Thomas Klingenberg, Nordjyllands Politi.

De to piger flygtede fra lejligheden og søgte tilflugt hos en nabo.

Det lykkedes også kvinden og drengen at flygte fra lejligheden ned til en nærliggende Nettoforretning, hvor de gemte sig i et frokostlokale, og hvorfra politiet og ambulance blev tilkaldt.

- Kvinden blev meget dårlig derude, men hendes tilstand er nu stabil, og hun er uden for livsfare, fortæller anklageren.

Efterfølgende kom politiet til lejligheden, hvor den 36-årige blev anholdt.

Parret blev skilt i 2020.

- Manden er med føje mistænkt for at forsøge at dræbe sin tidligere hustru. Han er derfor sigtet for forsøg på manddrab, trusler og for ulovlig indtrængen i kvindens lejlighed, oplyser Thomas Klingenberg.

Ifølge sigtelsen stak den 36-årige sin ekskone flere gangen med kniv, ligesom kvinden har pådraget sig adskillige afværgelæsioner på sine arme.

I grundlovsforhøret nægtede den 36-årige sig skyldig, men sagde i det hele taget ikke meget.

- Han forklarede noget med, at han led af PTSD, fortæller anklageren.

Han oplyser, at den 36-årige forud for grundlovsforhøret havde været en tur omkring Psykiatrisk Afdeling.

- Herfra vurderede en læge, at han var simulant og meget manipulerende, forklarer Thomas Klingenberg.

Det betød, at manden ikke blev fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, men skal opholde sig de kommende fire uger varetægtsfængslet i arresten.

Retten lagde til grund, at der var begrundet mistanke om forsøg på manddrab. Og den 36-årige er ligeledes fængslet på risikoen for at kunne påvirke den videre efterforskning, hvor børnene blandt andet skal afgive deres forklaringer ved såkaldte videoafhøringen med blandt andet specialister i den type afhøring til stede.

Den 36-årige kærede ikke varetægtsfængslingen.