12-årige vandrede hjem af motorvejen: GPS viste vej

SVENSTRUP: To 12-årige drenge på vandring førte torsdag eftermiddag til en anmeldelse fra forbipasserende på motorvej E45. De to vandrede nemlig afsted i motorvejens nødspor i nordgående retning nær afkørslen ved Svenstrup.

Politiet fik alarmen ved godt 15.30-tiden.

Politiet sendte med det samme en patrulje med en indsatsleder ud for at finde de to drenge.

- Da betjentene så fandt drengene, fortalte de to, at deres rejsekort ikke længere fungerede, så de havde derfra hvor de stod og til deres bopæl i Svenstrupområdet taget deres GPS på deres mobiltelefon, og den viste, at korteste vej var via motorvejen, og så gik de ellers deruda, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi

At det ikke er tilladt at gå på motorvejen, tænkte de to ikke så meget over. Det var den hurtigste og korteste vej hjem, så den tog de.

- Betjentene fik dog fortalt de to drenge, der viste sig begge at være 12 år, at det altså ikke er lovligt at gå på motorvejen, og så fik de to drenge i stedet en tur hjem til bopælen i en politibil - de var vist lidt brødebetyngede, men de var næppe klar over, at det var forkert, det de gjorde, fortæller Per Jørgensen.