14-årig fik finger skåret af i brødmaskine

KLARUP: En 14-årig pige alvorligt til skade, da hun i begyndelsen af januar benyttede en brødmaskine hos Haals Bageri på Klarupvej i Klarup.

- Vi fik lørdag 6. januar klokken 10.02 via 112 en melding om, at en medarbejder havde fået sin hånd i en brødskærer, fortæller vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi.

Det viste sig, at den 14-årige ungarbejder havde været i gang med at skære brød i skiver.

- Hun fik hånden ned i maskinen, og fik en finger på højre hånd skåret af, mens to andre fingre blev læderet, oplyser vagtchefen.

Pigen blev bragt til Odense Universitetshospital, hvor hun blev opereret i hånden.

Er i tæt kontakt med familien

Jan Haals, ejer af Haals Bageri, er meget berørt af arbejdsulykken.

- Jeg tænker meget på den pige. Det er forfærdeligt at have ansvaret for, at pigen er kommet til skade. Ulykken var ikke hendes skyld. Det er 100 procent mit ansvar som arbejdsgiver. Jeg fralægger mig ikke mit ansvar for, at en sikkerhedsmekanisme på brødmaskinen svigtede, siger han.

Han fortæller, at han har været og er i tæt kontakt med den 14-årige pige og hendes forældre. Det har hjulpet både ham, pigen og hendes familie.

- Det lykkedes for lægerne at operere og lave hendes fingre. Resultatet blev godt, og pigen er ved godt mod. Hun er begyndt i skole igen, fortæller Jan Haals.

Han oplyser, at pigen og hendes forældre ikke ønsker yderligere opmærksomhed efter ulykken, som også påvirkede de andre medarbejdere hos bageriet.

- Efter ulykken har alle kollegaer været til psykolog, og alle har det ok igen, siger han.

Fik øjeblikkeligt forbud

NORDJYSKE Medier har fået aktindsigt i Arbejdstilsynets rapport fra dagen, hvor den 14-årige pige mistede sine fingre.

Heri står, at Haals Bageri Klarup på dagen fik flere forbud, da faren for de ansattes sikkerhed og sundhed var betydelig og overhængende. Forbuddene trådte i kraft straks og betød, at arbejdet i bageriet blev stoppet øjeblikkeligt.

Af rapporten fremgår, at Arbejdstilsynet udstedte påbud om at standse arbejdet med brødskæremaskinen, da den elektriske overvåning af afskærmning over fratagningsområdet på maskinen var defekt. I rapporten står, at den unge pige havde åbnet låget og kom i kontakt med en bevægelig kniv, hvorved hun kom alvorligt til skade.

Endelig fik Haals Bageri Klarup efter Arbejdstilsynets besøg påbud om at standse arbejdet, hvor "unge, som er 13-15 år eller som er omfattet af undervisningspligten, beskæftiges med eller kommer i farlig nærhed af farlige maskiner.

Vagtchef Michael Elkjær oplyser, at Nordjyllands Politi afventer en endelig afgørelse og eventuel politianmeldelse fra Arbejdstilsynet.