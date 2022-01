14 spillere nedlagt af corona: Tilskuercomeback er i fare for Pirates

ISHOCKEY:Efter planen skal Aalborg Pirates være vært for en hjemmekamp mod Esbjerg Energy på tirsdag. Den første kamp i nærmest umindelige tider for Pirates.

Det vil samtidig være en kamp, hvor piraterne kan lukke 1500 tilskuere ind, men meget tyder på, at det ikke bliver aktuelt at finde sæsonkortet eller billetterne frem.

- Lige nu har vi 14 spillere, der er nedlagt af corona. Det har bare bredt sig som en steppebrand i truppen. Vi har stort set ikke været ramt i de to år, det har været her, men jeg skal lige love for, at vi er blevet ramt nu, siger sportschef Ronny Larsen.

De mange corona-tilfælde i Pirates-truppen gør det meget usikkert, om man bliver i stand til at afvikle tirsdagens kamp mod Esbjerg Energy.

- Det ser lidt tungt ud lige nu. Det er stadig for tidligt at konkludere noget endegyldigt, men med så mange spillere nede og usikkerhed om mange af de øvrige spillere, så er det bestemt en mulighed, at vi desværre må aflyse tirsdagens kamp, siger Ronny Larsen.

- Det vil være en skam, fordi det er meget længe siden, vi har spillet regelmæssigt. Det er helt mærkeligt, at vi kan stå i en situation med blot to kampe på en måned, men det vigtigste lige nu er spillernes helbred, siger sportschefen.

- Heldigvis er der ikke nogen af spillerne, der er meget medtaget. Enkelte har feber, men ellers er det mest hovedpine og forkølelse, der går igen. Vi har også stor fokus på eventuelle følgevirkninger af de her sygdomsforløb, og det er noget, vi skal have styr på, når de kan komme tilbage på isen, siger Ronny Larsen.

Så er spørgsmålet, hvornår det bliver muligt for piraterne at indtage isen igen.

- Ja det er et godt spørgsmål. Lige nu må vi tage det hele lidt, som det kommer. Vi må prøve at se, hvordan det udvikler sig, men hvis vi må aflyse kampen mod Esbjerg, vil det være noget, vi er meget kede af. Vi har virkelig set frem til at få folk tilbage i hallen, siger Ronny Larsen.

Aalborg Pirates vil se tiden an i de kommende dage i forhold til en eventuel aflysning af tirsdagens kamp.