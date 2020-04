To unge overfaldet: 15-årig dømt for gaderøveri i Karolinelund

AALBORG:Endnu en dreng er blevet dømt for et groft gaderøveri i Karolinelund sidste år, hvor to mænd blev slået og snittet med kniv af fire unge.

To unge mænd på henholdsvis 17 og 18 år er tidligere blev fundet skyldige i sagen, mens en 17-årig er blevet dømt. Og nu er en blot 15-årig dreng også dømt for gaderøveriet.

Det oplyser anklager Torben Kauffmann.

Gaderøveriet skete 30. november, hvor de fire unge truede to andre unge mænd med kniv til at udlevere noget "røg".

Truslerne udviklede sig dramatisk og endte med, at de to unge mænd blev slået, og en af dem blev også snittet overfladisk i maven med kniven.

Den 15-årige blev idømt et halvt års fængsel, hvoraf de fire måneder blev gjort betinget. Det er samme straf, som den anden dømte i sagen tidligere har fået.

Derudover fik den 15-årige og en udvisningsadvarsel, fortæller Torben Kauffmann.

De to unge mænd på 17 og 18 år afventer stadig at få udmålt deres straffe.