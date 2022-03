15-årig pige reddet ned fra Aalborgtårnet

AALBORG:En 15-årig pige måtte natten til onsdag reddes ned fra Aalborgtårnet med en stigevogn fra Nordjyllands Beredskab.

- Pigen havde efterladt et brev på den afdeling på Aalborg Universitetshospital. Så vi blev alarmeret klokken 02.38. Vi sendte en patrulje til Aalborgtårnet, hvor pigen var kravlet op på ydersiden af tårnet og truede med at springe ned. Vi rekvirerede stigevogn og springmadras fra beredskabet, og det lykkedes at få pigen ned, oplyser vagtchef René Kortegaard, Nordjyllands Politi.

Der var derfor en del aktivitet omkring tårnet ved 03-tiden natten til onsdag.

Pigen var uskadt og er nu igen indlagt på sin afdeling på Aalborg Universitetshospital, fortæller vagtchefen.