15-årig straffet for røveri mod en anden dreng

AALBORG:En 15-årig hidtil ustraffet dreng har torsdag ved Retten i Aalborg fået en dom på 60 dages betinget fængsel for et røveri, han begik 20. februar i Sulsted sammen med en mindreårig.

Det oplyser anklager Lotte Nielsen fra Nordjyllands Politi på Twitter.

Kl. 19.20 den aften overfaldt den 15-årige sammen med den mindreårige en tredje dreng med slag og spark og truede offeret til at aflevere hans jakke, handsker og ur.

Det kostede en tiltale for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1.

Straffen stopper dog ikke med dommen på 60 dages betinget fængsel. Den 15-årige kan også se frem til at få sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Det er et uafhængigt nævn, som blev oprettet 1. januar 2019. Nævnet arbejder med at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede og individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år.

Den 15-årige modtog dommen.