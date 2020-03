15-årig varetægtsfængslet for gaderøveri i Karolinelund

AALBORG:En 15-årig dreng blev tirsdag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for et gaderøveri i Karolinelund i Aalborg i november sidste år.

Tre andre unge er fundet skyldig i sagen, men den 15-årig blev først for nylig udpeget som den fjerde gerningsmand, oplyser anklager Torben Kauffmann.

Røveriet skete 30. november, hvor fire unge truede to andre unge med en kniv, for at få dem til at udlevere noget "røg".

I forbindelse med truslerne, blev de to mænd også slået. De fire gerningsmænd fik dog aldrig udleveret noget, oplyser anklageren.

Den 15-årige nægter sig skyldig i sigtelsen mod ham.

Han er varetægtsfængslet i surrogat på en ungdomsinstitution.