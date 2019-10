15-årige drenge røvede tilfældig mand på gaden

AALBORG:En tilfældig ung mand blev 16. marts røvet af fire drenge, der skubbede ham ind i en baggård, hvor han blev slået og truet med kniv, indtil han gav drengene sin mobiltelefon og 10 kroner i kontanter.

Nu er tre af drengene, der på gerningstidspunktet alle var 15 år, dømt for røveriet. Den fjerde er stadig under den kriminelle lavalder og har derfor ikke været et tur i retten.

De tre drenge blev hver idømt seks måneders betinget fængsel med vilkår om, at deres sager skal behandles i det nye Ungdomskriminalitetsnævn.

Røveriet skete om aftenen omkring klokken 22.20 på Boulevarden i Aalborg. Her kom den unge mand gående, og helt spontant skubbede gruppen af drenge ham ind i baggården, hvor de begik røveri mod ham, fortæller anklager Bjørn Fogh.

I retten erkendte to af drengene, at de var på stedet og at der havde været et røveri - men de nægtede at have deltaget.

Den tredje dreng nægtede alt. Han sagde, at han på det tidspunkt var var på McDonalds med sin kæreste og svigermor, fortæller Bjørn Fogh.

De to første drenge modtog deres domme, mens den tredje udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.