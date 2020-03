15 nordjyske sygehusansatte er sendt hjem: Frygt for at de kan smitte med Corona

Region Nordjylland har mandag og tirsdag sendt 15 ansatte hjem med beskeden om, at de først må komme tilbage på arbejde om 14 dage.

De 15 - hvoraf 11 er ansat på Aalborg Universitetshospital, de fire øvrige andre steder i regionen - har nemlig været på ferie i Norditalien eller andre af de steder, hvor virussen hærger.

Dermed følger Region Nordjylland de retningslinjer, der er lagt af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsmyndighederne har nemlig pålagt sundheds- og plejepersonale at blive hjemme i 14 dage, hvis de har været i risikozonerne.

Netop ældre og i forvejen syge personer er i størst risiko for at blive hårdt ramt og i værste fald dø af covid-19.

Myndighederne råder alle til at følge samme råd – at blive hjemme i 14 dage - hvis man har været i risikozonerne. Sundheds- og ældreministeriet har givet grønt lys til, at epidemiloven også gælder for covid-19-smitte. Dermed kan myndighederne eksempelvis tvinge formodede smittede i karantæne eller behandling.

Region Nordjyllands presseafdeling kan ikke oplyse, om de 15 personer har været på arbejde efter de kan have været udsat for smitte.