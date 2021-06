150 elever i Aalborg sendt i isolation som nærkontakter

VEJGAARD:To elever på Vejgaard Østre Skole i Aalborg er nærkontakter til en person, som er konstateret smittet med den smitsomme deltavariant af coronavirusset.

Når der er tale om deltavarianten, laver man også smitteopsporing på nærkontakters nærkontakter.

- Vi skal tænke på det, som om de er smittede. Så alle deres klassekammerater skal gå i selvisolation, siger Lars Tybjerg Mølgaard, viceskolechef i Aalborg Kommune.

Det vil sige, at der nu er cirka 150 elever og omkring 12 ansatte fra skolen, som er sendt i selvisolation.

De skal testes negativ på fjerde- og sjettedagen, før de igen kan komme ud af isolation. Indtil videre er ingen elever testet positiv.

Det er to søskende som har været i kontakt med en smittet med deltavarianten. Eleverne går i henholdsvis 1. og 3. klasse, og derfor er begge de årgange sendt i isolation.

- Efter den seneste udmelding fra regeringen gik vi fra klassebobler til årgangsbobler, så nu ryger hele årgangen, fortæller skoleleder Jesper Saugstrup Jensen.

Eleverne gik på sommerferie i fredags, men der er stadig åbent for skolens SFO til de elever, som har brug for pasning hen over sommerferien. Men her er det så kun 0. og 2. årgang, som kan møde ind, indtil de hjemsendte elever er testet negativ.

- Når vi er ude i tredje led, selvom vi er meget påpasselige, så render det ekstremt stærkt. Det går fra to elever til 150 elever. Det eskalerer ret hurtigt for os, siger Jesper Saugstrup Jensen.