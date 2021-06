150 køretøjer samlet til streetrace: To vanvidsbilister fik biler beslaglagt

AALBORG:Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi havde opsnappet, at der ved midnatstid fredag aften var cirka 150 køretøjer samlet til et såkaldt streetrace på Savannavej i Aalborg Øst – og derfor stod betjentene klar med lasermåleren.

Og der var hurtigt en sag. To biler kørte om kap på en strækning, hvor man må køre 30 kilometer i timen. Her kom hastigheden op på over 100 kilometer i timen.

Faktisk blev den bagerste af de to biler, der deltog i væddeløbet, af betjentene på stedet målt til en fart på mindst 104 kilometer i timen.

- Og det er efter de nye, skærpede regler på området vanvidskørsel. Så det betød, at begge de to unge bilister fik beslaglagt deres køretøjer med henblik på senere konfiskation, forklarer politiassistent Hans Jørgen Bach fra Nordjyllands Politi.

Derudover betød den alvorlige hastighedsoverskridelse, at de to bilister på stedet fik inddraget kørekortet, og de vil modtage en større bøde, ligesom de kan se frem til en ubetinget frakendelse af førerretten, og muligvis vil de kunne idømmes en fængselsstraf på grund af de nye skærpede regler.

Tidligere samme aften blev der også af færdselspolitiet skrevet seks sager om betinget frakendelse af kørekortet for hastighed både på motorveje og i by omkring Aalborg.

Blandt andet blev en motorcyklist på Hobrovej i det sydvestlige Aalborg målt til 131 km/t., hvor højeste tilladte hastighed er 70 km/t. – det var en overskridelse på 85 procent, der gav en bøde på 4500 kr. og en betinget frakendelse af kørekortet samt en ny teoriprøve inden 180 dage.

Derudover blev der også uddelt to bøder for køre over for rødt lys samt tre tilfælde af brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen.

- Desværre er der for mange, der kører for stærkt på de nordjyske veje. Vi opfordrer til, at man kører inden for hastighedsgrænserne og efter forholdene i øvrigt. Fart er farlig og bidrager til ulykkernes voldsomhed, siger chef for færdselsafdelingen og vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Søren Pejtersen.

Opgjort pr. 18. juni 2021 har Nordjyllands Politi sigtet 25 personer for overtrædelser, der falder inden for vanvidspakken, som trådte i kraft 31. marts 2021. De to sager fra fredag d. 25. juni 2021 indgår ikke i denne opgørelse.