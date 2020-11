1500 lærere og pædagoger pendler videre

NORDJYLLAND:Et stort antal lærere og pædagoger transporterer sig hver dag fra de syv nordjyske kommuner, som ellers er ramt af nedlukning, til Aalborg Kommune.

Det er besluttet, at lærerne har "kritiske jobfunktioner", og derfor skal de gå på arbejde, selv om skoler og børnehaver er risikoområder i forhold til coronasmitte.

Og trafikken går også den anden vej - fra Aalborg til de syv kommuner - mens alle holder vejret, indtil det står klart, om cluster 5 har bredt sig.

Ifølge tal fra Aalborg Kommune er der tale om 437 medarbejdere, som pendler ind fra de syv kommuner til Aalborgs skoler. 450 børnehavepædagoger og medarbejdere på socialområdet skal også på arbejde.

Udpendlertallet fra Aalborg til de syv kommuner ligger på to tredjedele af indpendlerne, og dermed kører cirka 600 medarbejdere ind i en af de syv kommuner fra Aalborg. I alt cirka 1500 medarbejdere hver dag, selv om jobfunktionen objektivt set ikke er "kritisk" på linje med politi og sundhedsvæsen. Tallene vækker politisk bekymring.

- Det undrer mig, at skolerne fortsat holder åbent på den måde. Når der kommer en skolelærer fra en af de syv kommuner og står over for 50 elever i Aalborg i løbet af en dag, så er det klart, at der er en potentiel smitterisiko, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund fra Enhedslisten.

Sundhedsordfører fra Enhedslisten Peder Hvelplund. Arkivfoto

Han mener for det første, at Aalborg Kommune burde have været omfattet af nedlukningen for at få den bedste effekt.

Han mener også, at man burde sørge for, at medarbejdere på skoler og i børnehaver ikke skal krydse kommunegrænser, indtil man har et overblik over, om cluster 5 har bredt sig.

Han har rejst spørgsmålet over for sundhedsministeren, men har fået at vide, at "sundhedsmyndighederne ikke anbefaler det".

- Men efter min opfattelse burde man anlægge et forsigtighedsprincip og gå længere end sundhedsmyndighederne anbefaler, siger Peder Hvelplund og minder om, at cluster 5 - hvis den slipper ud - kan betyde hundredtusinder af dødsfald verden over, millioner af tabte job og store konsekvenser for den globale økonomi, fordi den nye vaccine ikke virker effektivt på coronamutationen.

Problematisk

Formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, er også bekymret over "den nordjyske mutation af coronavirusset". Han så gerne, at alle skoler blev lukket i en periode, indtil situationen i Nordjylland er under kontrol.

- Selvfølgelig er det problematisk, hvis lærere, der bevæger sig på tværs af kommuner, er med til at udbrede smitten, siger han, men understreger samtidig, at man "lægger sig op ad anbefalingerne" og at "så længe skolerne er åbne, skal lærerne også frem til skolerne".

Formand Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

- Hvis man skal dæmme op for den potentielle smittespredning, så skal man enten lukke skoler i alle kommuner, eller også må sundhedsmyndighederne vurdere, om der er andre løsninger. Jeg vil vende problematikken med undervisningsministeren ved førstkommende lejlighed, siger Gordon Ørskov Madsen.

Han har været i kontakt med alle de nordjyske kredsformænd i Danmarks Lærerforening, og de føler sig "meget utrygge ved situationen".

NORDJYSKE har også spurgt undervisningsministeren, om det er en god idé at lade lærere og pædagoger pendle på kryds og tværs af Nordjylland i denne periode. Svaret er ja.

- Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at personale med kritiske samfundsfunktioner kan bevæge sig til og fra arbejde. Herunder altså lærere og pædagoger, som både er afgørende for børnenes velbefindende og læring, og for at forældrene kan passe deres arbejde, så samfundet og samfundsøkonomien ikke går mere i stå end højst nødvendigt, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).