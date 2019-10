16-årig fængslet efter kniv-overfald i bus

AALBORG:En 16-årig dreng blev lørdag eftermiddag varetægtsfængslet frem til 8. november, sigtet for grov vold i gentagelsestilfælde efter kniv-dramaet om bord på en bus natten til lørdag. Det oplyser anklager Jette Rubien fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Drengen overfaldt en 20-årig mand, som han tilfældigt mødte i bussen, efter de to var kommet op at skændes og røget i et klammeri. Her trak den 16-årige en kniv, som han stak sit offer i skulderen med - selv om den 20-årige ikke var i livsfare, så var det et ret dybt stik. Han blev dog dog udskrevet, efter han blev behandlet på skadestuen.

Efter overfaldet stak drengen af fra stedet, men han blev hurtigt fundet og anholdt af politiet.

Den 16-åriges egen forklaring var, at han var fuld og ikke rigtig kunne huske noget fra natten, men at han mistede kontrollen over sig selv, når han var fuld, fortæller Jette Rubien.

Drengen blev så sent som i juni løsladt fra en dom for grov vold efter straffelovens paragraf 245, den samme som han nu er sigtet for. Med sigtelsen for vold i gentagelsestilfælde kan straffen hæves med op til det halve af, hvad en lignende førstegangs-overtrædelse vil medføre af straf.

Drengen kærede ikke kendelsen til landsretten, og bliver nu fængslet i surrogat, altså anbragt på en lukket institution for kriminelle unge frem for i et arresthus.