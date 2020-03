16-årig udsat for vold: Fik knust glas i øjet - politiet søger vidner

AALBORG:En 16-årig dreng fik natten til lørdag glassplinter i det ene øje, efter han blev slået i ansigtet af en ukendt gerningsmand.

Det oplyser vicepolitiinspektør Christian Toftemark, Nordjyllands Politi.

Volden skete mellem midnat og klokken 01 ud for Studenterhuset i Aalborg. Her havde den 16-årige været til et arrangement, men uden for Studenterhuset opstod der tumult med den ukendte gerningsmand.

Politiet ved ikke, om den 16-årige er blevet slået i hovedet med en flaske eller glas, eller om det glas fra de knuste briller, drengen har fået i øjet.

Politiet ved endnu ikke, hvem gerningsmanden kan være, og derfor søger politiet vidner, der kan havde set voldsepisoden foran Studenterhuset, fortæller Christian Toftemark.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.