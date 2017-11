16-årig sigtet for røveri

AALBORG: En 16-årig dreng blev fredag fremstillet i et lukket grundlovsforhør, sigtet for et røveri 24. oktober.

Den 16-årige erkendte sig skyldig, og derfor blev han løsladt efter grundlovsforhøret, da der ikke var grundlag for en varetægtsfængsling, oplyser anklager Louise Watson.

Røveriet skete omkring klokken 20 på Fridtjof Nansens Vej i Aalborg, hvor den 16-årige, sammen med en anden gerningsmand, slog og truede en anden mand for at få ham til at udlevere værdigenstand og beklædningsgenstande, oplyser anklageren.

Det var den efterfølgende efterforskning, der førte til at politiet kunne anholde den 16-årige. Sagen mod den anden mistænkte behandles separat .