16-årige Alexander rider dressur: - Jeg møder helt klart nogle fordomme

UGGERHALNE:Det er en sen tirsdag eftermiddag i januar lidt uden for Uggerhalne. Det er gråt og fugtigt, og solen er så småt på vej ned. Sådan en dag, hvor man mest af alt har lyst til at smide sig i sofaen og se noget TV. Men det har Alexander Yde Helgstrand slet ikke tid til. Han skal ud at ride.

I hestestalden er han ved at gøre hesten Sava klar. En 15 år gammel hoppe, der forhåbentlig skal få ham med til EM for juniorer.

Dressurridning fylder nemlig meget i den 16-årige rytters hverdag.

Foruden gymnasiet, venner og lektier træner han fire gange om ugen, har fysisk træning tre gange om ugen og tager til konkurrencer cirka hver anden weekend.

- Jeg synes ikke selv, jeg bliver træt af at ride. Jeg synes hele tiden, der er nye mål, man kan opnå. En hest bliver aldrig færdigudviklet, så der er hele tiden noget, man kan pille ved og forbedre.

Se videoportrættet af Alexander Yde Helgstrand herunder:

Mødt med fordomme

For Alexander er det naturligt at bruge det meste af sin fritid til hest. Begge forældre rider, og Alexander har redet, siden han var tre år gammel. Men en ung mand i dansk dressurridning er et sjældent syn. Sporten består nemlig, især blandt unge, i høj grad af kvindelige ryttere.

- At være mand i ridesport er faktisk super sjovt. Det er stort set kun piger, der rider, men jeg har et par drengevenner, som også rider. Og så holder vi ligesom sammen, siger han.

Alexanders passion for dressurridning har dog også gjort, at han har måttet høre for en del fordomme fra folk uden for sporten.

- Jeg hører tit den fordom, at ridning ikke er en sport, hvilket jeg er ret uenig i. For det kræver rigtig meget fysisk træning, for at du overhovedet kan sidde på hesten og ride et helt program igennem. Det er hårdt.

- Så møder jeg blandt andet også den fordom, at de mænd, der rider, er homoseksuelle, og det forstår jeg ikke. Det passer overhovedet ikke.

Fordommene til trods fortsætter Alexander med at ride. Det handler om uvidenhed, når folk taler om den slags fordomme, forklarer han.

- Ridning er ikke noget, man har så meget kendskab til, hvis man ikke interesserer sig for det. Så det, at folk siger sådan noget, rører mig ikke rigtig. Jeg ved godt, de ikke rigtig ved, hvad de snakker om, når de siger det.

Alexander skiftede 1. januar fra pony til hest. Overgangen har dog ikke været så svær, da han kunne ride på hesten ved siden af konkurrence-ponyen. Foto: Thomas Lee Christensen

Drømmer om OL

Selvom Alexander stadig er juniorrytter, har han sat et vist aftryk i sporten. Som junior har han vundet et hav af konkurrencer, og i skrivende stund har han over 10.000 følgere på Instagram.

Så selvom det lyder af meget, at skulle bruge hver anden weekend til ridestævner i ind- og udland, så er det netop stævnerne, der er med til at drive værket.

- Det fede ved dressurridning er klart de her konkurrencer, man kommer til. Du får skabt et netværk nede i stalden, når du er ude til de her konkurrencer. Det fede er også at komme til udlandet og ride, hvor man kan måle sig med nogle af de andre dygtige ryttere, der er ude i verden.

Og noget tyder på, at Alexander kan måle sig med sine jævnaldrende fra udlandet. I sommer kom han hjem fra EM med tre guldmedaljer. En for hver disciplin, han deltog i.

Alexanders egne ambitioner er da også er nå langt inden for sporten. Men alt til sin tid.

- Mine ambitioner med hestesporten er, at jeg på et tidspunkt godt kunne tænke mig at komme til OL. Men det er langt ude i fremtiden, det behøver ikke være nu. I år vil jeg blandt andet fokusere på min juniorhest og forsøge at komme med til EM.