16 sekunder ændrede hans karriere og fik Shaping New Tomorrow til at gå verdensviralt

Momo småtripper og løber direkte hen mod muren.

Mellem indgangen til butikken og et stort udstillingsvindue springer han op og griber fat i en kant i et par meters højde. Han hiver sig op i armene og fortsætter i hvad der ligner uændret fart opad muren.

Hans hænder flytter sig behændigt fra udhæng til udhæng, før han til sidst springer over gelænderet på altanen i anden sals højde og nikker ned til fotografen.

Klatreturen har taget 16 sekunder, men den korte sekvens skal vise sig at få enorme følger. Både for Momo og for Aalborg-virksomheden Shaping New Tomorrow.

Jeg ville bare gerne kravle op ad bygningen

Momo, eller Moumen Machlah, som han egentlig hedder, læser til daglig politik og administration på Aalborg Universitet.

Han bor i Aarhus og i sin fritid dyrker han sporten parkour, som handler om bevæge sig fra A til B i byen. Gerne op ad, hen over og langs faretruende forhindringer i bymiljøet.

På sin Instragram-profil får han det til at se legende let ud, når han kravler op ad lodrette mure og hen over hustagene. Men han understreger selv, at der forud ligger en masse teknik- og styrketræning, før man kan lave parkour under så risikable omstændigheder.

Han havde gået længe med tanken om at kravle op ad bygningen, hvor Shaping New Tomorrow har deres butik på Store Torv i Aarhus.

Bygningen er perfekt at kravle på, og en dag gik Momo ind i butikken og spurgte, om han måtte få lov til at kravle en tur op ad den.

- Det er en helt perfekt facade, den er oplagt til parkour og hvis jeg nu kunne få lov til at kravle op, ville det være fantastisk, siger Momo til NORDJYSKE.

- Men på Store Torv er er også mange der kigger, og det er ikke altid godt. For folk kan godt tro, at man har et ønske om at gøre skade på sig selv, eller at man er indbrudstyv.

Så for at være sikker på, at alt var i orden, spurgte Momo om lov i butikken.

- De sagde jeg skulle kontakte marketing, og de sagde hurtigt 'ja' og så spurgte de, om jeg ikke også ville have noget af deres tøj på, mens jeg gjorde det, fortæller han.

På det tidspunkt havde Momo 1500 følgere på Instagram, som så med når han lagde sine videoer ud, så han var på ingen måde nogen kendt influencer. Men det ændrede sig.

Viral klatretur

Videoen gik viralt og blev hurtigt delt vidt og bredt på Instagram. Anders Hemmingsen, der er danskeren med flest følgere, delte den og udenlandske giganter fik øjnene op for videoen.

Først blev den delt af den amerikanske TV-gigant ESPN på deres profil 'ESPN Sportscenter', der har 21,6 millioner følgere og siden af deres primære Instagram-profil, som har 18,8 millioner følgere.

- Og den gik også viralt og fik mere end fem millioner visninger på tiktok, siger Momo, der i dagene efter mærkede følgerne.

- Min telefon var rødglødende af alle de notifikationer jeg fik. Jeg fik omkring 20.000 nye følgere på en uges tid - og det var i det hele taget mega overvældende.

Momo har i lang tid lagt videoer ud af, at han dyrker parkour og han havde egentlig forliget sig med, at hans primære følgere var nogen han kendte i virkeligheden.

- Jeg tænkte, at jeg jo nok bare lavede nogle videoer, der var 'ok', men nu har jeg pludselig fået kæmpe stor anerkendelse og det er lidt mærkeligt, siger han.

Foto: Dennis Weibel

Aldrig sket før

Hos Shaping New Tomorrow har de også mærket effekten af videoens virale succes. Da ESPN delte videoen, kunne de måle det direkte på trafikken.

- Vi kan se, at den er delt af ESPN i dag (torsdag red.) og indtil videre har vi haft 30 procent flere besøgende på vores platform. Det er super fedt, siger creative director og co-founder Christian Aachmann til NORDJYSKE.

Han fortæller, at de allerede var bekendt med Momo og havde overvejet at lave et samarbejde med ham, så det var en smule surrealistisk, at han selv henvendte sig til dem i butikken.

Men ingen havde forudset den store opmærksomhed videoen fik.

- Da Anders Hemmingsen delte videoen blev jeg overrasket, men at så mange amerikanske sportsmedier har delt den også, er klart den største overraskelse, siger Christian Aachmann.

- Vi har ikke lavet noget, som på den måde er gået verdensviralt før, og selv om vi prøver, så tør jeg godt garantere dig, at det ikke sker igen om en uge.

Han forklarer, at det kan være svært at sætte et eksakt beløb på, hvor meget værdi eksponeringen har for Shaping New Tomorrow. Men skulle de købe sig til sammen mængde trafik, som videoen har generet, ville det koste adskillige hundrede tusinde kroner.

- Så det har en værdi, men det er ikke noget, vi kan bygge vores forretning på. Det er noget af det, vi kan lave ved siden af vores hovedaktiviteter - og det er rigtig fedt, siger Christian Aachman.

Nye muligheder

Den store opmærksomhed har også åbnet nye døre for Momo, som udover mange følgere også har fået flere tilbud om samarbejder.

Også med Shaping New Tomorrow.

- Vi har lavet én reklamefilm og jeg har udsigt til to mere, så vi er blevet super glade for hinanden, siger Momo, der selv kalder det for et perfekt samarbejde.

Han skal nu til at finde ud af, hvad fremtiden skal bringe, for han kan vælge og vrage efter den viriale succes.

- Jeg er blevet kontaktet af en helvedes masse firmaer, men jeg vil jo egentlig bare gerne lave parkour, så skal jeg lave noget, skal det være noget, der kommer som en naturlig forlængelse af det liv, jeg lever, siger han.

