17-årig dømt for vold på Nibe Festival

AALBORG: Nibe Festival 2017 endte ikke godt for to vagter, som en nu 17-årig pige fra Aalborgområdet så sig sur på ud på natten 2. juli 2017.

Festivalen endte heller ikke godt for den 17-årige pige, som efter en anklage for vold mod de to vagter nu har modtaget en dom.

Det oplyser anklager Emil Stenbygaard fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

En anden opfattelse

2. juli klokken 02.30 blev den 17-åriges kæreste i en anden anledning tilbageholdt på Nibe Festival.

Det syntes den 17-årige ikke godt om, og hun forklarede i Retten i Aalborg, at hun ville hen til sin kæreste, men at vagterne forhindrede hende i det.

- Hun havde en anden opfattelse af episoden end den, vagterne fortalte om. Hun følte, at de behandlede hende hårdt, og at det var et overgreb. Derfor eskalerede situationen, fortæller Emil Stenbygaard.

50 dages fængsel

I retten forklarede den 17-årige dog, at hun var lidt hysterisk, da hun forsøgte at komme hen til sin kæreste.

- Hun fortalte, at hun forsøgte at komme fri. Men hendes forklaring stod i modstrid til vagterne forklaring, forklarer anklageren.

Pigen blev idømt 50 dages betinget fængsel, og hun modtog dommen.

Sparkede og slog

I forbindelse med retssagen var der nedlagt et erstatningskrav på 5000 kroner i forhold 1, som angik en vagt, der blev slået flere gange i hovedet med knyttet hånd og sparket flere gange på kroppen og benene.

- Vagten har eftervirkninger af en hjernerystelse og problemer med det ene øje, siger Emil Stenbygaard.

Erstatningskravet på 5000 blev imødekommet.

Tidligere ren straffeattest

I forhold 2 blev en vagt sparket i skridtet. Her var ikke nedlagt erstatningskrav.

Anklageren oplyser, at den 17-årige før denne sag har haft en ren straffeattest.

Da hun er under 18 år, er hun ikke strafbar. Det er nu op til Aalborg Kommune at holde øje med hende.