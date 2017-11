17-årig krænkede mindreårig

AALBORG: En 17-årig dreng blev tirsdag i Retten i Aalborg idømt tre måneders fængsel, hvoraf to måneder blev gjort betinget, fordi han over nogle måneder, fra sommer til november, sidste år var sammen med en dengang 13-årig pige.

Han nægtede sig skyldig og forklarede i retten, at han og pigen var kærester, og at han dengang ikke tænkte nærmere over hendes alder. Den 17-årige var også tiltalt for at have slået pigen i november sidste år, hvilket han også nægtede sig skyldig i.

Den 17-årige blev kendt skyldig i forhold 1, men frikendt i forhold to.

Udover de to hovedforhold var den 17-årige tiltalt for yderligere syv forhold, som han erkendte. De forhold gik blandt andet på, at han havde overtrådt knivloven, samt færdselsloven ved at køre bil uden kørekort. Han fik derfor en tillægsbøde på 15.000 kroner for at have overtrådt færdselsloven.