17-årig mand krænkede lille pige

AALBORG: En 17-årig mand er blevet idømt 40 dages betinget fængsel for at have krænket en seks årig piges blufærdighed to gange.

Det oplyser anklager Janni Nørgaard.

Den 17-årig er blandt andet dømt for at have vist pornofilm for pigen samt at have befølt hende.

Den 17-årige nægtede sig skyldig, men forklarede at det var rigtig nok, at pigen havde set de pornografiske videoer, men at hun selv havde efterspurgt dem, fortæller Janni Nørgaard.

Dommen blev gjort betinget af samfundstjeneste.

Den 17-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.