17-årig røvede dreng uden for ungdomsklub

AALBORG:En 17-årig ung mand er blevet idømt 10 måneders ubetinget fængsel for at have røvet en dreng ved en ungdomsklub i Aalborg.

Det oplyser anklager Eva Madsen.

Røveriet skete 16. oktober omkring klokken 22, hvor den 17-årige befandt sig i ungdomsklubben sammen med andre unge.

Uden for klubben slog han en dreng i hovedet og tvang ham til at give ham sin iPhone. Efterfølgende truede den 17-årige drengen med at ville stikke ham ned, hvis han gik til politiet.

Samme trusler fik røveriofferets venner, da de var på vej væk fra ungdomsklubben, fortæller anklager Eva Madsen.

I Retten i Aalborg nægtede den 17-årige sig dog skyldig. Ifølge ham gav drengen ham sin mobiltelefon helt frivilligt.

Den 17-årige forklarede nemlig, at det var den anden dreng, der havde skubbet til ham, så hans mobiltelefon faldt til jorden og blev smadret. Og som kompensation for den ødelagte telefon, skulle røveriofferet altså have givet ham sin telefon, fortæller Eva Madsen.

Den forklaring troede retten dog ikke på.

Den 17-årige skal fortsat sidde varetægtsfængslet på en sikret ungdomsinstitution.

Han modtog dommen.