17-årig sigtet for knivoverfald uden for ungecenter

NØRRESUNDBY:En 17-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have stukket en 20-årig mand ned ved Vangen i Nørresundby.

Det oplyser politikommissær Kenneth Rodam.

Knivstikkeriet skete 4. december omkring klokken 23. De to unge mænd havde kort forinden været i Ungecenter Skuret, og her havde de aftalt at mødes efter lukketid for at afregne med hinanden.

De to mænd havde nemlig nogle uoverensstemmelser, og det resulterede altså i, at den 17-årige trak en kniv og stak den 20-årig uden for ungecentret, fortæller Kenneth Rodam.

Den 20-årige blev ramt i siden, men kom ikke alvorligt til skade.

Politiet har siden ledt efter den 17-årige, og han blev så anholdt torsdag og fremstillet i et grundlovsforhør fredag.