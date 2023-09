17 katte efterladt på nordjysk shelterplads: - Det er virkelig uansvarligt

En nordjysk hundelufter fik sig noget af en overraskelse, da han luftede sin hund i en skov ved Sulsted. Ved den lokale shelterplads fandt han ikke mindre end 17 katte, som var efterladt i transportkasser. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

- Da vores frivillige dyrereddere hentede kattene, var det tydeligt, at de ikke havde stået i skoven ret længe. Alle var tørre og rene, og der var ingen afføring i kasserne. Alle killingerne var rigtig søde og tamme, så vi er ikke i tvivl om, at de har haft et hjem, og det er virkelig uansvarligt at dumpe dem på den måde, siger Karina Fisker, der er internatchef i Dyrenes Beskyttelse.

En trist tendens

De mange efterladte katte er tilsyneladende en del af en tendens. I hvert fald oplyser Dyrenes Beskyttelse, at rekordmange dyr for tiden udsættes for noget tilsvarende - der er således allerede blevet dumpet 35 procent flere dyr i 2023 end samme periode sidste år.

Det lægger pres på de i forvejen fyldte internater.

- 17 katte og killinger fylder rigtig meget i en katte-afdeling, så det stod hurtigt klart, at vi måtte fordele dem over flere internater for at få plads til alle, siger Karina Fisker.

11 af de 17 katte var killinger. Foto: Dyrenes Beskyttelse

11 af kattene var killinger, og de er kommet til Nordjyllands Internat i Hjallerup. En del af killingerne er nu sendt ud i pleje, hvor de befinder sig, indtil de er gamle nok til at få nye familier. De resterende seks katte er kommet til Århus, hvor personalet på internatet har taget godt imod dem.

Ønsker mærkning

Sager som den fra Sulsted får Dyrenes Beskyttelse til at fremføre, at man mener, der er et klart behov for regulering af reglerne på området for katte. Seneste skridt på vejen er en egentlig bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte, men også her bør ambitionerne for kattenes velfærd være højere.

- Alle interessenter er enige om, at der skal stilles krav om obligatorisk mærkning og registrering af katte, som det er tilfældet i flere andre europæiske lande, og som vi kender det fra reglerne for ejere af hunde. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan give katten mere status og hæve velfærden betydeligt, siger Karina Fisker.

Hvis mærkningen og registrering havde været obligatorisk, havde det været muligt at finde ud af, hvem der ejede de 17 katte og killinger i skoven.