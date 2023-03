17 minutter i kø og et enkelt nedbrud - Sådan klarer Aalborgs nye pantstation sig

Jeg panter ikke normalt fem store sække med dåsesodavand ad gangen.

Men onsdag åbner Aalborgs nye pantstation på Vibevej 18 i City Syd, og den bedste måde at finde ud af, om den er en succes, er at afprøve den.

Jeg har fyldt 14 flasker af forskelligt materiale og forskellig herkomst i en Nettopose, og nu sidder jeg bagerst i en bilkø.

Uanset om man har 14 flasker eller ti sække, holder man nemlig i samme kø, så jeg kan tidligt konkludere, at pantstationen er designet til folk i bil. Og folk med mange flasker.

Bilen foran mig, en blå Ford, har da også sække med flasker helt op til toppen af bilens tag. Bilens chauffør er tydeligvis ikke kun kommet for oplevelsen.

Efter 17 minutter i kø rundt om den nye, skinnende bygning fra Dansk Retursystem bliver jeg vinket frem af en venlig mand i gult, og jeg får lov til at parkere min bil.

Kvinden fra bilen foran mig har fem store, fyldte sække med pantflasker og kigger empatisk på min lille pose.

- Det er lang tid siden sidst, siger hun undskyldende til mig.

Hun har imidlertid ikke fået installeret appen "Pant". Det kræver, at man har appen for at få afleveret sine flasker, og jeg har selvfølgelig downloadet appen hjemmefra. Så mens hun febrilsk roder med mobilen, får jeg lov til at overhale hende. 1-0 til avisens udsendte.

Fra Hobro og Vestbyen

Da jeg når frem til den store skærm og låge, hvor panten skal afleveres, får jeg hurtigt tømt min pose.

Pantstationen maser de fleste plastflasker og aluminiumsdåser helt flade, så stationen kun skal tømmes én gang i døgnet, uden for åbningstid. Man håber dermed at undgå de mange problemer, der tidligere har været med maskinstop.

Den kan klare 120-150.000 flasker eller dåser om dagen, så det tager den ikke mange sekunder at æde mine 14 Faxe Kondi Boosters, saftevandsflasker og andet godt.

Efter mig er Brian fra Hobro ved at tømme sine sække med forskellig pant ned i pantstationens altædende gab.

"Jeg var alligevel lige heroppe og besøge en ven. Og man hører jo ting, så jeg skulle lige have afleveret lidt pant," siger han.

Men folk kommer både langvejs fra og fra Aalborg.

Antonio fra Sticchi's med tømt sæk og i godt humør. Foto: Martél Andersen

En mand kommer slæbende med en enkelt sæk fyldt med delikate, italienske glasflasker, som på et tidspunkt har indeholdt Pellegrino og mandarinlemonade.

Det er Antonio, indehaveren af Sticchi's i Aalborg Vestby, hvor man får Aalborgs vel nok bedste italienske pizzaer. Den nye pantstation kan måske frigive lidt tid til pizzabagning?

- Ja, det er meget nemmere, og jeg kommer nok til at køre fast herned, siger han med sin napolitanske accent.

Forberedt på kaos

Jesper Larsen er driftsdirektør for Dansk Retur System A/S og forklarer, at man måske har overvurderet, hvor mange mennesker der ville komme til åbningen af pantstationen.

- Da vi åbnede en pantstation i Aarhus var det kaos, så vi ville undgå det samme ved at dække os ind. Det er gået over al forventning, og folk er glade, siger han.

Dansk Retur System, som er ansvarlig for byggeri og drift af pantstationen, har hentet ekstra mandskab ind, som bor på hotel i Aalborg de første dage. Der er flinke mennesker i gule veste både til at dirigere trafikken, hjælpe ved de to store pantlåger, og derudover deler de kaffe og chokolade ud til alle, der kommer igennem stationen.

Jesper Larsen viser det nye anlæg frem. - Vi har været forberedt til tænderne, siger han. Foto: Martél Andersen

Det tætteste, det kommer på kaos, er et meget kortvarigt driftsnedbrud ved en enkelt af lågerne. Få minutter går, før stationen igen er klar til at tage imod næste pantkunde.

Vi glæder os

Ved den interimistiske kaffebar uden for pantstationen møder jeg Anita og Nicolai fra Lützen IT.

- Vi har samlet pant i tre måneder og er lige kommet af med ti sække, siger Anita begejstret.

Ifølge Dansk Retur System er der i gennemsnit 80 enheder i en fyldt sæk, så det er altså en fin "gevinst", Anita og Nicolai kan se frem til.

De er begge glade for, at det fremover kan gå lidt hurtigere at komme af med panten.

- Det er for langsomt at bruge en normal pantautomat, og vi bor lige her i nærheden, så det er perfekt med en pantstation. Den glæder vi os til at bruge igen, siger Anita.

Ti sække blev afleveret på fem minutter, fortæller Nicolai fra Lützen IT (tv.) Foto: Martél Andersen

Driftsdirektør Jesper Larsen fortæller, at pantstationen også kan tage flasker og dåser uden pant, fx en coladåse købt i Otto Duborg. Den udenlandske aluminiumsdåse uden pant får man selvfølgelig ikke penge for, men den bliver genanvendt til en ny dåse med drikkevarer.

Når man har hældt flaskerne i og afsluttet med et tryk på skærmen, får man tilsendt en kvittering i Pant-appen.

Min kvittering viser, at jeg får 8,50 kroner for mine flasker. Måske jeg skal fylde et par sække, inden jeg kommer igen.