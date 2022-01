18-årig frikendt for våbenbesiddelse - men fik et lille gok med dommerens hammer

HJØRRING:En 18-årig ung mand blev frikendt for våbenbesiddelse, da hans sag var i Retten i Hjørring mellem jul og nytår.

Den unge mand var tiltalt efter straffelovens paragraf 192 ved i forbindelse med en ransagning på en adresse i Hjørring "uden politiets tilladelse og under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af et glatløbet haglgevær af mærket Husqvarna og en halvautomatisk pistol kaliber 6,35 mm af mærket Browning", som det fremgår af anklageskriftet.

Den 18-årige er fra Aalborg, og bor altså ikke i lejligheden i Hjørring, hvor han blev anholdt tilbage i august sidste år.

Politiet har betragtet den unge mand som værende en del af en verserende konflikt mellem to kriminelle grupper i Aalborg - en konflikt, der har ført til forskellige konfrontationer og foreløbig et par retssager.

Ifølge anklageskriftet havde den 18-årige også været i besiddelse af en haglpatron, som blev fundet sammen med haglgeværet i en skunk på adressen i Hjørring.

Her blev der også fundet noget tøj, hvorpå politiets teknikere - ifølge den unge mands forsvarer Rasmus Amandusson - havde fundet den unge mands DNA og derfor forsøgte at få manden dømt for at det også var hans våben, der lå i skunken.

Anklagemyndigheden krævede derfor den 18-årige idømt en straf på to år og syv måneders ubetinget fængsel - dels fordi der ifølge anklagemyndigheden var tale om en overtrædelse af våbenloven, der har en startstraf på to års ubetinget fængsel, dels fordi der var skærpende omstændigheder, da der var en patron ved våbnet.

Dertil kom så, at den 18-årige også var tiltalt for på en adresse i Hjørring "med henblik på videreoverdragelse at have været i besiddelse af fire salgsposer med i alt 12,28 gram hash og fire salgsposer med i alt 2,83 gram kokain".

- Anklagemyndigheden argumenterede for, at når der lå tøj med min klients DNA på, så var det også ham, som havde anbragt våbnene, der lå pakket ind i noget rockwool, i skunken. Men min klients DNA blev ikke fundet på våbnene eller patronen, så byretten fulgte min påstand og mente ikke, at der var ført tilstrækkeligt bevis for, at de to våben og patronen var min klients. Det er i min optik et forsøg på at trække et DNA-bevis lidt længere, end man kan. Der har været mange andre i den lejlighed, som kan have gemt våbnene, konstaterer Rasmus Amandusson.

Forsvarsadvokaten oplyser, at sagen endte med en bøde til den 18-årige på 18.000 kroner for narkobesiddelsen.

Våbnene var i øvrigt ifølge anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi ikke funktionsdygtige bl.a. på grund af rust.

Lang fængsling

Den 18-årige har siddet varetægtsfængslet siden 12. august sigtet for våbenbesiddelsen.

Nu vil den 18-årige så søge om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling efter bestemmelserne i Retsplejeloven.

- Og så har han vel nogle få procents chance for at få erstatningen, konstaterer forsvarsadvokaten.

Vicepolitiinspektør Niels Kronborg bekræftede i august, at den 18-årige var en af de personer, som politiet havde efterforsket imod igennem længere tid i forbindelse med konflikten i Aalborg.

- Han har en rolle i konflikten, og han har også verserede sigtelser mod sig i forbindelse med konflikten, fortalte vicepolitiinspektøren dengang.

Konflikten mellem de to grupper i Aalborg - den ene med udgangspunkt i Grønlands Torv og den anden med udgangspunkt i midtbyen - går flere år tilbage, men eskalerede for alvor i starten af 2021.

