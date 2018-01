18-årig mand nægter sig skyldig i voldtægt

AALBORG: En 18-årig mand blev lørdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Manden er sigtet for at have voldtaget en 19-årig norsk kvinde i Aalborg nytårsnat, og han blev ved grundlovsforhøret, som foregik for lukkede døre, varetægtsfængslet i fire uger.

Manden blev anholdt fredag middag på Sjælland af Midt- og Vestsjællands Politi.

Anklager Morten Sønderby oplyser, at den 18-årige nægter sig skyldig i voldtægten. Han har kæret varetægtsfængslingen.

Voldtægten af den unge norske kvinde fandt sted på en bænk på havnefronten ud mod Jomfru Ane Gade nytårsnat mellem klokken 2 og 3.

Det var to mænd, som fandt kvinden og tilkaldte politiet.

Kvinden var efterfølgende i stand til at give politiet et signalement af gerningsmanden, og det er på baggrund af signalementet og politiets efterforskning, at man fredag anholdt den formodede gerningsmand.