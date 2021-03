18-årig nordjyde sigtet for besiddelse af to kilo amfetamin

AALBORG:En 18-årig nordjyde er onsdag formiddag i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger - frem til 29. marts.

Han er sigtet for sammen med to andre at have sat sig i besiddelse af to kilo amfetamin og 450 ecstasypiller 26. juni i fjor.

Det oplyser specialanklager Kim Kristensen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Politiet har efterforsket sagen i nogen tid, og tirsdag formiddag blev den 18-årige så anholdt på en adresse udenfor Nordjylland.

Det er sparsomt med detaljer fra sagen, da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.

Men af sigtelsen fremgik det, at den 18-årige mand er sigtet efter straffelovens paragraf 191, der under normale omstændigheder har en strafferamme på op til 10 års fængsel.

- Han nægter sig skyldig, men accepterede Rettens kendelse om varetægtsfængsling, oplyser Kim Kristensen.