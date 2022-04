180 danmarksmestre skal udpeges i Aalborg

AALBORG:Mange nordjyder sidder troligt og ser med, når der er OL rundt omkring i verden. Men nu kommer en lignende oplevelse faktisk også til det helt lokale nærområde.

Det er DIF, der vil skabe et mini-OL på dansk grund, og her er Aalborg blevet udvalgt til at afholde eventet fra 23. til 26. juni.

I alt 28 forbund kæmper om 180 medaljesæt i 50 sportsgrene.

- Det er ingen hemmelighed, at det længe har været DIF's drøm at samle så mange danmarksmesterskaber som muligt et sted i Danmark og give danskerne alt det bedste fra dansk eliteidræt i et tætpakket program på bare fire dage. Nu bliver drømmen til virkelighed i Aalborg, og det er vi hamrende stolte over, siger DIF's formand Hans Natorp i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Som tilskuer vil du opleve kendte danske sportsstjerner i klassiske discipliner som fx cykling, tennis og atletik, men du vil også stifte bekendtskab med fx DM i stand up paddle, rugby og klatring, som du muligvis aldrig har set tidligere. I DIF vil vi sammen med vores specialforbund gøre vores ypperste for at skabe en folkefest med elitesport, hvor tilskuerne både begejstres og overraskes.

Gentagelse i 2023

Det er ikke kun i debut-året, at Aalborg har fået æren af at afholde det store arrangement. For allerede til næste år kommer det tilbage til byen.

- Idræt og sport er en vigtig del af Aalborgs DNA. Aalborg har stolte traditioner som idræts- og sportskommune, hvor fællesskab og foreningsliv altid har stået højt på dagsordenen. Aalborg Pirates har lige vundet det danske mesterskab i ishockey, og med en boblende sportsglæde i hele byen kan jeg kun sige, at det er en kæmpe ære for os at være den første værtsby for en så stor og omfattende sportsevent. DM-ugen bliver et perfekt udstillingsvindue for de mange forskellige sportsgrene, men også for Aalborg som by, fortæller Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Der er lagt vægt på, at mange tilskuere skal kunne se de forskellige konkurrencer, og derfor vil der til langt de fleste være gratis entre.