19-årig får bøde for peberspray

AALBORG: En 19-årig mand står nu til at få en bøde på 3000 kr., efter Nordjyllands Politi fandt en peberspray hos ham.

Kort efter midnat blev politiet kaldt ud til Umanakvej i Aalborg, hvor flere følte sig generet af høj musik fra biler med unge personer i.

En af de unge, den 19-årige mand, havde en peberspray og et par få gram hash. Godt-nok er det fra nytår blevet lovligt for borgere at have peberspray, men kun i hjemmet - ikke ude.

Derfor får den unge mand nu en bøde, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

