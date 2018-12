19-årig fængslet for at stikke med kniv mens andre elever så på

AALBORG: En 19-årig mand blev lørdag formiddag varetægtsfængslet i 14 dage for et knivstikkeri, der fandt sted fredag eftermiddag på UCN på Hobrovej i Aalborg.

Det oplyser anklager Majbrit Bak, Nordjyllands Politi.

Den 19-årige erkendte at have stukket en anden 19-årig mand med kniv. Ofret fik en mindre flænge - på cirka tre centimeter - i panden. En del af sigtelsen går på, at den sigtede forinden også havde stukket ud efter ofret men uden at ramme. Det kunne den nu fængslede mand dog ikke erkende. Han kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling.

– Varetægtsfængslingen skete med baggrund i, at der er en risiko for, at den sigtede ville stikke af. Han er kinesisk statsborger og har ikke tilknytning hertil. Desuden er der risiko for, at han kan påvirke andre i sagen, da de kendte hinanden i forvejen, siger Majbrit Bak.

Begge de 19-årige er studerende på UCN.

Den sigtede sagde i et grundlovsforhør lørdag formiddag, at han havde følt sig provokeret. Men derudover ønskede han ikke at forklare yderligere om, hvad der gik forud for den voldsomme episode. Den fandt sted i et atrium på UCN for øjnene af andre studerende i undervisningstiden.

Flere politipatruljer hastede til stedet og anholdt den 19-årige, som var blevet tilbageholdt på stedet.

– Selvom der ikke var tale om en alvorlig skade, er det stadig noget, vi ser meget alvorligt på fra anklagemyndighedens side. Der er sket en strafskærpelse i år, som gør, at vi er ekstra opmærksomme på sager, der involverer kniv. Det kan jo hurtigt blive meget alvorligt, siger Majbrit Bak.

Hun oplyser, at der ved knivstikkeriet blev brugt en køkkenkniv, som den sigtede angiveligt havde på sig.